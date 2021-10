Sur le marché de Noël de Péruwelz, on ne s’est pas échangé que des bons vœux : deux jeunes hommes en sont venus aux mains pour une histoire de cœur.

Devant le juge, le prévenu s’est tout de suite présenté comme une victime : "Je suis allé au marché de Noël de Péruwelz en famille. Quand mon ex est arrivée, je suis parti pour ne pas avoir de soucis. En rentrant son compagnon et 4 autres personnes se sont jetées sur moi. En me relevant je lui ai donné un coup de poing au niveau du visage mais je n’ai pas touché mon ex."