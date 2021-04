La cellule Égalité des chances et le Plan de cohésion sociale de la ville de Péruwelz, en collaboration avec le CPAS, vont réaliser un recensement destiné à faire le tour des services, loisirs et activités réservés aux seniors.

Dès lors, si vous travaillez au profit des seniors, si vous êtes une institution, un organisme, un service d’aide et de soins ou encore une association œuvrant sur l’entité de Péruwelz en faveur des seniors et que vous proposez des activités et/ou des loisirs à leur attention, vous pouvez vous faire connaître auprès du Plan de cohésion sociale au plus tard pour le 1er juin au 069 59 04 79 ou par e-mail via sephora.soccio@peruwelz.be

Même remarque si vous proposez des activités qui s’adressent spécifiquement aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une autre forme de démence.