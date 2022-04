Une vingtaine de métiers forains seront présents pour le plus grand bonheur des familles qui n’ont pas pu profiter des attractions durant deux ans.

Le vendredi 29 avril, la foire débutera à 18 h 30 et ce jusqu'au dimanche 15 mai, avec une inauguration officielle en présence des autorités communales et du Conseil Communal des Enfants. Après les discours de circonstance, les autorités et les forains effectueront le tour du champ de foire accompagnés d’une fanfare.

Comme de coutume, la ville, en étroite collaboration avec les forains, organise un concours permettant de remporter un tour complet du champ de foire. Pour cela, du vendredi 29 au mercredi 4 mai, une personne passera dans les attractions pour prendre des photos du public. Dès le 2e jour, vous pourrez voir sur le site www.peruwelz.be, une photo prise la veille. Si vous vous reconnaissez, appelez immédiatement la placière, Martine Heyse, au 0499 542 613 pour venir retirer vos tickets gagnants.

Journées promotionnelles

Le mercredi 4 mai, aura lieu une journée promotionnelle avec des tarifs réduits. Des mascottes viendront également à la rencontre des plus jeunes.Une seconde journée promotionnelle est prévue le mercredi 11 mai, avec cette fois la présence de super-héros. Si vous avez envie de faire un tour à la foire, les forains vous ont réservé un cadeau supplémentaire. Imprimez les bons de réduction sur www.peruwelz.be/foire ou contentez-vous de les présenter sur votre smartphone lors de votre passage en caisse.