La Ville va proposer plusieurs initiatives solidaires dans le but de soutenir les personnes en difficultés et aussi de rompre la solitude.

Ainsi, un service d’aide pour les courses alimentaires et de médicaments est lancé par l’équipe du Plan de cohésion sociale.

"Certaines personnes n’ont pas la possibilité d’aller faire leurs courses ou d’acheter leurs médicaments, soit parce qu’elles sont en quarantaine, soit parce qu’elles sont âgées, isolées, malades ou incapables de se déplacer en raison d’un handicap", indique le bourgmestre, Vincent Palermo.

Les réservations se feront par téléphone au 069/59.04.79 chaque lundi et jeudi matin de 9 h à 12 h. Les courses se feront sur l’entité. Le libre choix est laissé en ce qui concerne les grandes surfaces, ainsi que les pharmacies, avec un seul choix de magasin et/ou pharmacie par personne.

Sur les réseaux sociaux, des commerçants locaux se sont déjà exprimés pour que ce service puisse transiter par leur établissement. Une option qui va être étudiée.

Par ailleurs, les commandes seront groupées et les livraisons s’effectueront le mardi et le vendredi.

Un paiement préalable en argent liquide sera obligatoire. Un agent du PCS se rendra chez vous et un reçu vous sera remis pour bonne réception de l’argent dédié aux courses. Lors de la livraison des courses, une déclaration vous sera également remise mentionnant la date de réception de la livraison, le montant exact des courses et la remise de monnaie éventuelle.

Les courses seront effectuées par des agents du Plan de cohésion sociale dans le respect des mesures d’hygiène (port du masque, gel hydroalcoolique…). Ces agents resteront sur le pas de votre porte et seront munis d’une attestation de l’administration communale. Bien entendu, le citoyen sera lui aussi tenu de respecter les mesures sanitaires.

Autre initiative : une ligne d’écoute. Le plan de cohésion sociale propose la mise en place de cette ligne à destination des personnes isolées ou fragilisées afin de les rassurer et de leur offrir un moment de partage avec le soutien d’une psychologue et d’une éducatrice spécialisée. La ligne sera accessible du lundi au vendredi de 9 h à 16 h au 0499/54.25.26 ou au 0476/66.63.91.

N’hésitez pas à laisser un message, les agents vous recontacteront afin d’assurer la gratuité du service.

Chalet sur la Grand-Place



Enfin, une collecte de jouets va être organisée. "Cette période de l’année est toujours féérique et une collecte de jouets est habituellement mise en place lors du marché de Noël, qui ne peut se tenir cette année. C’est la raison pour laquelle nous avons voulu penser aussi aux enfants, assure Vincent Palermo. Un chalet du Père Noël sera installé sur la Grand-Place et si vous avez des jouets en bon état, n’hésitez pas. Ils seront désinfectés et emballés avant d’être distribués."

Le chalet sera accessible pour déposer vos jouets les mercredis 9 et 16 décembre de 13h30 à 16h30 et les samedis 12 et 19 décembre de 10h à 16h.

La collecte sera menée par le Plan de cohésion sociale en collaboration avec la cellule d'éducation familiale Le Galion et le service d'insertion sociale du CPAS. Les dons seront remis au Galion qui les distribuera auprès des enfants issus de milieux fragilisés.