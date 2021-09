La Ville et le CPAS de Péruwelz viennent de signer la charte "Ville Amie Démence" de la Ligue Alzheimer, une signature qui représente l’engagement pris depuis plusieurs années par la Ville et le CPAS au profit des personnes concernées de près ou de loin par la maladie d’Alzheimer. Il s’agit également d’un symbole pour marquer la volonté de poursuivre et d’aller plus loin dans l’accompagnement face aux difficultés de la maladie.

Pour la présidente de la ligue Alzheimer, Sabine Henry, cette signature de la charte ViaDem avec la Ville et le CPAS de Péruwelz remplit toutes les conditions d’un partenariat efficace. "Cet engagement vient du cœur, ressent-elle. Péruwelz rejoint donc les 46 communes signataires. Il faut savoir qu’en Belgique, 220 000 personnes sont atteintes de démences. 70% d’entre elles ne pourraient continuer à vivre à leur domicile sans aide. La prise de conscience de ce problème est aujourd’hui matérialisée par cette signature."

Pour le bourgmestre de Péruwelz, Vincent Palermo, cet engagement est essentiel. "Aujourd’hui, il y a ceux qui sont confrontés à la maladie et qui ne savent pas comment être aidés, constate ainsi le bourgmestre. À Péruwelz, ils ne devront plus courir après l’information. Peu importe que l’on soit malade ou pas. L’important est de savoir que des aides existent et qu’à Péruwelz, des personnes sont là pour vous orienter et vous guider."



Deux agents ont été formés pour rencontrer, informer et orienter toute personne confrontée et/ou concernée par la démence vers les services aptes à répondre à leurs besoins. Ces agents Proxidem recevront les citoyens gratuitement et sur rendez-vous. Il s’agit de Caroline Caucheteux pour la Ville de Péruwelz (069 59 00 80) et de Solemne Dervaux pour le CPAS (069 77 96 45).

La Ville et le CPAS vont continuer à développer de nouvelles actions en la matière. Le prochain rendez-vous est fixé le 21 septembre à l’occasion de la journée mondiale de la maladie d’Alzheimer. Une journée-conférence sera proposée aux professionnels de la santé. Un projet mené en collaboration avec la zone de police de Bernissart-Péruwelz et l'Institut Saint-Charles.