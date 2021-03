Une âme de collectionneur ? Alors ceci peut vous intéresser.

A la suite d’une campagne de remplacement des plaques indiquant le nom des rues, les anciennes plaques en aluminium seront proposées à la vente par la ville de Péruwelz et ce au prix de 5 € pièce. Il vous sera possible d’acquérir une ou plusieurs plaques.

Vous pouvez vous présenter à l’accueil de l’hôtel de ville de Péruwelz du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et le lundi et le mercredi également de 13 h 30 à 17 h.

Le paiement est possible par carte ou en liquide. Infos au 069 25 40 00.