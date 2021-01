Un subside Covid exceptionnel de 20 000 € a été inscrit au budget 2021 de Péruwelz au profit des associations sportives locales, qui n’ont pas été épargnées par la crise sanitaire. Faute d’avoir pu organiser leurs traditionnels événements et par ailleurs privés de leurs recettes liées à la buvette, les clubs ont vécu une année 2020 délicate. Et ce n’est peut-être pas fini. En même temps, ils doivent continuer à assumer les charges courantes.

Dès lors, ils sont invités à remplir un formulaire de demande d’aide pour obtenir une partie de ces subsides.

"Afin de bénéficier de ce soutien, le club doit être une personne morale ou une ASBL qui ne poursuit pas un but lucratif, avoir son siège social situé sur l'entité de Péruwelz, disposer d' un comité composé d'au moins trois membres, dont un président, un secrétaire et un trésorier, organiser des activités dans des installations situées sur le territoire de la commune, être affilié à une fédération sportive reconnue ou en attente d'affiliation, compter au minimum 15 membres et disposer d'un compte bancaire au nom de l'association ou du club, est-il stipulé à la commune. Le subside sera accordé sur base de différents critères prenant notamment en compte le nombre d'affiliés, la mise à disposition d'une salle/ d'un local par la Ville, les frais de fonctionnement comme loyers, assurances, charges énergétiques…, le temps de fermeture de la buvette et l'arrêt complet ou partiel des activités."

Les clubs sont invités à compléter le formulaire disponible sur www.peruwelz.be dans la rubrique actualités et à le renvoyer pour le 31 janvier au plus tard au service des finances (rue Albert 1er, 35 - 7600 Péruwelz).

Pour des questions d'organisation et d'obligation liées à l'administration (procédures et délais), les demandes qui arriveront après cette date ne seront pas traitées.