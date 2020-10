Le bourgmestre de Péruwelz, Vincent Palermo, a pris deux ordonnances en vue de lutter contre la propagation du Coronavirus sur le territoire péruwelzien.

La première ordonne la fermeture des établissements scolaires en maternelle et primaire. Même chose pour l’académie de musique et l’Institut de promotion sociale et ce du 28 octobre au 11 novembre inclus. Les ateliers organisés par Arrêt 59 sont également suspendus à la même période.

Ces 28, 29 et 30 octobre, une garderie sera possible au sein des écoles pour les enfants du fondamental dont les parents travaillent dans les soins de santé, la sécurité ou dont les parents ne sont absolument pas en mesure de les faire garder.

La Ré-création pourra prendre en charge les enfants avant et après l’école selon les mêmes conditions

Pour rappel les établissements secondaires passent à de l’enseignement à distance dès ce mercredi. Quant aux congés d’automne, ils sont prolongés jusqu’au 11 novembre inclus.

La seconde ordonne la fermeture des lieux de divertissement et de loisirs pour enfants (salles de jeux intérieures) du 28 octobre au 30 novembre.

Par ailleurs les réunions et activités des mouvements de jeunesse sont interdites du 28 octobre au 30 novembre.

D’autres mesures entrent également en vigueur : fermeture des salles de sport communales du 28 octobre au 30 novembre, annulation des plaines de jeux organisées par le service Jeunesse durant les congés d’automne, annulation des animations ados durant la semaine de congés.

Durant la semaine des congés d’automne, la Ré-Création accueillera uniquement les enfants dont les parents travaillent dans les soins de santé, la sécurité ou dont les parents ne sont absolument pas en mesure de les faire garder. Cela concerne également la prolongation du congé scolaire les 9 et 10 novembre.

Les familles en difficultés peuvent contacter la coordinatrice de l’accueil temps libre au 069 77 47 88.