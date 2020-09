Cette analyse a mis en lumière un problème récurrent de sécurité à la rue du Moulin et des travaux de sécurisation se dérouleront donc à partir de ce lundi 14 septembre.



Ils consisteront en la mise à sens unique de la rue du Moulin, dans sa portion comprise entre le Boulevard Léopold III et la rue de Blaton, la sécurisation de la sortie de la rue du Moulin reliant la rue de Blaton et la réalisation de zones d'évitement striées triangulaires de 1x 5 mètres du côté et de part et d'autre du débouché du sentier rejoignant le n°14 de la rue de Blaton.