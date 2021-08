La commune de Péruwelz informe la population de la présence d’un chantier rue Victor Cretteur ce jeudi 19 août. Des travaux de voirie qui vont être menés de 7 heures à 17 heures vont engendrer des modifications de la circulation.

"La circulation dans la rue Victor Cretteur dans la portion entre la rue de Sondeville, la rue du Bas Coron et la rue de la Gavette sera interdite à l’exception des riverains, des véhicules de secours et des engins de chantier, souligne-t-on à la Ville. Dans ce cadre, pour les véhicules venant de la rue de Sondeville vers la rue Victor Cretteur, une déviation sera mise en place au départ de la rue du Bas Coron vers la rue du Bas du Rieu et vers la rue du Vieux Chemin de Leuze. Pour les véhicules venant du Mont de Péruwelz vers la rue Victor Cretteur, une déviation sera également mise en place au départ de la rue de la Gavette, la rue d’Hergnies, la rue de Cerfontaine vers la rue de Sondeville. L’arrêt et le stationnement seront interdits dans la portion comprise entre le n°1 et le n°36 de ladite rue, de part et d’autre de la chaussée. Si la circulation des piétons est interdite, une déviation sera mise en place. Pour ce faire, des barrières de type Nadar seront placées à hauteur des bâtiments, de part et d’autre, et une déviation pour les piétons sera établie."