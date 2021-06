Au moins trois riverains de la rue de Blaton à Péruwelz dénoncent la présence de cadavres de chiens à proximité de leurs habitations, dont le dernier en date cette semaine. Il a été trouvé dans un garage près des maisons. Un scénario qui semble se répéter puisque la même vision avait déjà été observée dans le secteur.

Un habitant de la rue indique que les premières constatations remontent à l’année dernière. "Il y a trois garages à proximité ainsi que des champs à l’arrière de nos habitations. Il y a un an, derrière notre terrain dans le champ, nous avons retrouvé un sac-poubelle noir avec un chien mort dedans. L’odeur était pestilentielle, avec des asticots tout autour. Ce chien mort n’a pas été retiré. Les mêmes faits se sont produits il y a quatre mois, avec un second chien découvert dans un garage près de chez moi. Là aussi, l’odeur était très forte. Le sac n’était même pas bien fermé et on voyait la gueule du chien qui dépassait et des tas d’insectes dessus."

En ce début de semaine, le même scénario s’est reproduit, avec la présence d’un chien dans un sac qui n’était pas entièrement fermé. "Nous sommes plusieurs voisins, au moins trois, à avoir constaté les faits. Comment est-ce possible de faire ça ? C’est inhumain ! Et ça doit cesser. Il faut qu’une solution soit trouvée pour résoudre le problème. Il doit y avoir une explication, mais on ne laisse de toute façon pas des chiens comme ça dans un sac."

Les riverains semblent avoir une idée assez précise de la provenance des animaux mais ne préfèrent pas, à ce stade, en dire plus. Ils ont prévenu des associations de défense du bien-être animal.

"Les investigations se poursuivent et en attendant, une plainte a été déposée auprès du bien-être animal. C’est une bien drôle d’histoire", nous dit cette dame qui œuvre pour la protection des animaux et qui a été avisée des faits.