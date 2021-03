Arrêt 59 propose ce 14 mars un dimanche Super Famille… dans ton salon. "On ne baisse pas les bras. Si le public ne peut plus venir à Arrêt 59, Arrêt 59 ira chez le public", indique l’équipe du foyer culturel de Péruwelz.

Au programme de ce dimanche donc, des activités créatives et un spectacle interactif pour toute la famille dès 6 ans depuis votre salon. La recette du Super Famille est conservée mais cette fois, Covid oblige, tous les ingrédients sont livrés chez vous !

La formule comprend un carnet d’activités créatives à faire en famille (matériel spécifique fourni), un goûter do it yourself (ingrédients fournis) et à 15h ou à 16h30, Le Tout petit Monsieur, un spectacle virtuel en direct de 45 minutes proposé par la Cie Les Zygomars.

Le Tout Petit Monsieur adore raconter des histoires tous les soirs pour les enfants des appartements voisins, jusqu’au jour où on annonce l’invasion d’extra-terrestres. Le Roi demande alors aux habitants de rester enfermés chez eux. Le Tout Petit Monsieur prend peur et se coupe du monde. Mais les enfants, privés d’histoires, vont chercher à tout prix à garder le contact avec lui.

Inscription obligatoire à l’adresse : bonjour@arret59.be ou sur www.arret59.be

Prix : 5€/participant. Une bonne connexion Internet est requise.