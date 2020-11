Concernant le verre, il peut être recyclé en étant déposé dans une bulle à verre ou au recyparc. Les seringues doivent quant à elles être apportées au recyparc dans un bocal fermé. "Rappelons que les assiettes en faïence sont aussi collectées dans les recyparcs (inertesà, tout comme les boîtes de conserve (PMC), le verre, les métaux, etc."



Par ce rappel, Ipalle sollicite la vigilance des citoyens et demande de veiller au respect de ces consignes pour la sécurité des travailleurs qui exercent ce métier difficile et qui rendent à la population le précieux service qu'est le ramassage des poubelles.

Le verre n'a pas sa place dans un sac-poubelle. Si cette donnée peut paraître évidente, cela n'a malheureusement pas empêché un éboueur d'être blessé, jeudi dernier, par des bocaux en verre brisés qui avaient été déposés dans ce type de sac. Le collecteur a été sérieusement blessé lors du ramassage, les débris lui causant une coupure au niveau du mollet ! Il a dû être emmené à l'hôpital où il a subi cinq points de suture., dans les sacs-poubelle et que le non-respect de cette interdiction fait l'objet de poursuites.