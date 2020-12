Le marché de Noël et la parade n’auront pas lieu cette année à Péruwelz. Néanmoins, l’ASBL le Rond’Eau des Sources a souhaité mettre en place plusieurs initiatives afin d’égayer tout de même cette période. Nous vous avons déjà parlé du concours du plus beau pull de Noël, avec vos photos à publier jusqu’au 6 décembre sur la page Facebook du Rond’eau. En plus, il y aura d’autres actions.

Ainsi, dès la Saint-Nicolas, les illuminations de Noël apporteront un peu de magie au centre-ville de Péruwelz. Un majestueux sapin de 13 mètres de haut sera installé sur la Grand-Place.

Après le travail des résidents du Bon Pasteur en 2019, ce sont les bénéficiaires de l'Etoile filante qui ont réalisé les décorations et qui en assureront le placement dans le respect des règles sanitaires. Des sapins ont également été acquis à destination des villages. Ces beaux conifères proviennent de Virton.

Autre action proposée : un concours de dessin sur le thème "La parade de Noël dont je rêve." Il sera organisé du 7 au 30 décembre. Six catégories sont prévues, des plus petits aux adultes. Il y aura un gagnant par catégorie avec à la clé du matériel de loisirs créatifs pour une valeur de 25 € ainsi que d'autres lots. Déposez ou envoyez votre dessin à Hôtel de Ville, secrétariat du Grinch, rue Albert 1er, 35, à 7600 Péruwelz. Le 6 décembre vers 14h, le Grinch en personne vous dévoilera tous les détails de ce concours. Soyez attentifs au profil Facebook du Rond'Eau.

Une petite surprise

Covid 19 oblige, l'ASBL ne pourra pas organiser sa parade féérique. Le dimanche 13 décembre, vers 17 h, le Rond'Eau des Sources vous réserve néanmoins une petite surprise ! Suivez là encore les réseaux sociaux.

Ce n’est pas tout. Un concours de la plus belle décoration de Noël est organisé pour la première fois. Il est spécifiquement destiné aux homes pour personnes âgées et aux institutions de l'entité de Péruwelz. Les bénéficiaires sont invités à réaliser des décorations de Noël "maison" (sapin, couronne, guirlande, milieu de table...). Pour le 18 décembre, envoyez la photo de votre plus belle réalisation via le messenger du Rond'Eau. Du 19 au 24 décembre, un album sera mis en ligne sur la page Facebook. Les deux photos ayant récolté le plus de "like" dans la catégorie home et deux autres dans la catégorie institution seront récompensées par un chèque de 50 €. La proclamation des résultats aura lieu le 25 décembre.

Collecte de jouets

Enfin, habituellement, une collecte de jouets est organisée lors du marché de Noël dans le parc communal. Malgré l'annulation de ce marché, la collecte est maintenue. C'est le Plan de cohésion sociale qui l'organise. Un chalet du Père Noël sera installé sur la Grand-Place les mercredis 9 et 16 décembre de 13h30 à 16h30 ainsi que les samedis 12 et 19 décembre de 10h à 16h. Soyeux généreux pour les enfants issus de milieux fragilisés !