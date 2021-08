Le système d’entraide locale brasse large : de l’informatique au jardinage en passant par de petits bricolages, des réparations diverses, du baby-sitting ou des cours de langues.

Le Selperu, lisez le système d’entraide locale ou encore le système d’échanges à vocation locale de Péruwelz, va reprendre ses activités après une longue interruption forcée en raison de la pandémie. La prochaine séance d’accueil du Selperu aura lieu le 18 septembre à Péruwelz. "Il n’y a plus eu de séance depuis décembre 2019, indique la responsable, Pauline Lequeux. Il s’agit donc d’une relance de la dynamique du groupe avec l’objectif aussi d’accueillir de nouveaux membres."

Mis en place depuis 2018 à l’initiative de Péruwelz en Transition, ce système est en réalité un collectif de personnes qui se proposent d’échanger des services et des savoirs pour se rendre la vie plus agréable et plus facile. "Ce qui leur permet d’échanger ainsi, c’est simplement le temps ! Celui-ci est compté en heures auxquelles nous donnons le nom de PEZ, à prononcer comme le pèse. Grâce à ce système, il n’est pas question d’argent entre nous", assure Pauline Lequeux.