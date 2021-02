Il va s’étendre sur quatre ans et englobe services communaux mais aussi citoyens autres acteurs locaux.

Un travail de plus d’un an aura été nécessaire pour aboutir à un diagnostic relatif au domaine de la propreté dans l’entité de Péruwelz. La commune va donc se doter d’un plan local de propreté (PLP).

Les services Travaux de Proximité, Prévention/Sécurité et Environnement ont répondu en 2019 à un appel à projets pour la réalisation d'un PLP. La commune a été retenue et un état des lieux a pu être dressé grâce à l'implication des services mais aussi à la collaboration de la police et de personnes extérieures : ambassadeurs de la propreté, comités de quartiers, jeunes, agriculteurs, représentants de commerçants, de commissions communales ou d'écoles.

Quel constat ?

Le travail a mis en évidence quatre nuisances : déchets d’emballage de consommation nomade, déjections canines, mégots de cigarette et dépôts sauvages. Trois lieux prioritaires ont été recensés : quartiers commerçants, parkings et chemins de remembrement. Ce constat a abouti à la rédaction de 36 fiches actions.

"Nous mettrons l’accent sur la participation, a expliqué le bourgmestre, Vincent Palermo (MR-IC). Il s’agit d’encourager l’adhésion et la participation des citoyens, entreprises, associations et autres acteurs. D’ailleurs, les investisseurs potentiels sur notre commune sont sensibilisés à cet aspect. Ensuite, il y a la sensibilisation mais également la répression et le contrôle social pour mettre fin au sentiment d’impunité et restaurer un sentiment de justice chez les citoyens non-pollueurs. Nous mesurerons les avancées de ce plan de manière régulière en essayant de résoudre les problèmes. Mais tout ne va pas aller mieux du jour au lendemain. Ce plan est prévu sur quatre ans minimum et devra sans doute être prolongé sur une législature. Le budget alloué sera de 20 000 à 25 000 € par an. Un comité de suivi sera mis en place afin d’évaluer l’impact du plan mais aussi l’efficacité des actions."

Tout en approuvant ce PLP, l’opposition a émis des remarques et fait des propositions