Le bourgmestre vous invite à contacter l’administration communale ou le collège si vous avez des questions à poser sur un sujet.

Le conseil communal de Péruwelz a voté une charte relative à l’utilisation de la page Facebook de la Ville. Cette charte définit les règles d’utilisation et les bonnes pratiques qui sont d’application sur la page Facebook Ville de Péruwelz.

"Je m’adresse à tous les citoyens qui parfois s’étendent sur les réseaux sociaux. Il faut justement que ça reste social. Je rappelle que notre administration est ouverte et que vous pouvez poser vos questions, a souligné le bourgmestre, Vincent Palermo. Certaines publications touchent des mandataires. Les membres du collège sont là aussi pour vous répondre. Le bourgmestre, les échevins : la porte est ouverte. Avant d’écrire des âneries, je m’excuse de le dire, renseignez-vous. Après, chacun a le droit de s’exprimer, de donner son avis, c’est la démocratie, mais avant d’écrire, il faut se renseigner. Cette charte de bonne conduite a aussi été mise en place parce que nos collaborateurs sont parfois touchés. Certains d’entre eux arrivent au bureau en pleurs ou m’appellent le week-end pour me signaler que ce qui a été dit n’est pas vrai. On met ainsi leur professionnalisme en doute. Derrière chaque écriture, chaque acte, il y a des humains. S’il vous plaît, renseignez-vous, passez un coup de fil, envoyez un mail et ensuite vous pourrez faire valoir votre droit à la parole."