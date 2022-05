Le retour de la gare aux fleurs le dimanche 29 mai de 8h à 17h marque la reprise des manifestations organisées par l’ASBL Le Rond’Eau des Sources qui renforce son partenariat avec le foyer culturel de Péruwelz, Arrêt 59.

Ce marché aux fleurs coïncide avec la fête des mères en France et draine en moyenne entre 600 et 1000 visiteurs. Cette année, pas moins de 50 stands seront installés.

"Artisans et producteurs proposeront bouquets, montages, plantes d’intérieur et d’extérieur, bulbes, légumes et plantes aromatiques , indique le bourgmestre et président de l’ASBL, Vincent Palermo. Il y aura aussi des marchands avec sécateurs, cisailles et autres outils."

La gare aux fleurs, ce sera aussi l’opération cadeau fleuri. "Pour un montant minimum d’achat de 20 €, les exposants remettront un bon cadeau à retirer au stand de la Ville, devant Arrêt 59. Et puis, durant la semaine qui précède la gare aux fleurs, les commerçants du quartier de la gare qui sponsorisent l’événement distribueront des bons cadeaux à leurs clients qui seront à retirer le jour de la gare aux fleurs."

La journée s’articulera également autour de l’artisanat et des produits de bouche tandis que l’art s’invitera en rue avec plusieurs animations interactives.

L’idée est de combiner cette gare aux fleurs à d’autres activités et centres d’intérêt. "Nous voulons élargir le spectre, aller vers le public et faire la promotion de ce que sera notre Ville demain" , assure Vincent Palermo.

Portes ouvertes d’Arrêt 59

La mobilité douce s’invitera par exemple à cette journée avec au menu un parcours vélo familial de 15 km via les points-nœuds. Des guides composteurs seront également présents pour donner des conseils aux visiteurs. La médiathèque sera de la partie avec sa grainothèque, système d’échanges de semences et de graines, ainsi que sa ludothèque avec des jeux géants à tester.

Le foyer culturel de Péruwelz, Arrêt 59, fera en outre découvrir ses ateliers au public. De son côté, l’équipe de Cap 48 tiendra son stand buvette et barbecue. Bref, pas de quoi s’ennuyer.