Suite à la crise sanitaire, les autorités de Péruwelz veulent soutenir le commerce local. Elles ont donc décidé d’accorder un chèque-cadeau de 15€ à chaque ménage de l’entité.

Du 1er octobre au 31 décembre, ce chèque pourra être retiré à l’hôtel de ville, en même temps que les sacs-poubelle gratuits, soit du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h; les lundis et mercredis, de 13h30 à 17h et les samedis : 3/10, 17/10, 14/11, 28/11, 12/12 de 9h à 11h45.

Le chèque pourra être utilisé chez les commerçants du Péruwelzis participant à l’action C.O.V.I.D. pour “Chouette, on va ici dépenser !” Ils seront repris sur une liste et identifiés par une affiche en vitrine. Plus d’infos seront disponibles prochainement sur wwww.peruwelz.be