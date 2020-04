La mesure s’appliquera à tous les homes et institutions de l’entité.

Les nouvelles mesures annoncées hier par le fédéral font grincer des dents. Parmi elles, les visites dans les homes. Pour le bourgmestre de Péruwelz, Vincent Palermo, c’est non.

"Le gouvernement a proposé qu'un membre de la famille, toujours le même, puisse rendre visite dans les homes et institutions. Je comprends parfaitement qu'humainement, ne pas voir les gens que l'on aime, constater que des résidents sont tristes et malheureux, c'est une épreuve ! Mais n'ayant pas la possibilité de tester tout le monde, c'est-à-dire entre résidents et travailleurs sur notre entité, plusieurs milliers de personnes, j'ai le devoir de veiller à maintenir la santé et protéger la vie et je ne peux dès lors autoriser les visites. Je vais donc prendre une ordonnance de police en ce sens. La santé est l'affaire de tous et je refuse de mettre à néant les efforts entrepris depuis le début de cette crise sans précédent", dit le bourgmestre.

Vincent Palermo apporte une précision. "Cette mesure concernera tous les homes et institutions de l’entité."