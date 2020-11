La commune rappelle que les visites sont interdites dans les établissements d’hébergement et d’accueil de personnes âgées (maison de repos, maisons de repos et de soins, résidences-services), de personnes porteuses d’un handicap, de personnes souffrant de troubles physiques ou psychiques, de personnes malades, de personnes précarisées et de jeunes enfants situés sur le territoire de Péruwelz jusqu'au 30 novembre à minuit.

Cette mesure pourra, le cas échéant, être prolongée dans le temps si la situation l’exige.

Par exception, les visites sont autorisées pour les personnes en fin de vie ou pour les personnes en syndrome de glissement sur base des règles édictées par la Région wallonne et reprise dans les circulaires du 23 octobre 2020, à savoir une personne par résident, toujours la même pendant 15 jours.

Le port du masque chirurgical est obligatoire pour les visiteurs et dans la mesure du possible pour le résident.