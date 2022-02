La société WEB (Warehouse Estates Belgium) souhaite redynamiser le zoning commercial situé le long de la Neuve chaussée près de La Poudrière et avait sollicité un permis intégré dans cette optique pour y accueillir notamment des enseignes présentes actuellement au centre-ville: le magasin Di et la Pharmacie du Parc, qui veut développer son activité de PMI (Préparation de Médication Individuelle).

L’Observatoire du commerce avait déjà émis en septembre 2021 un avis qui s’avérait défavorable pour les enseignes offrant des produits de soins de la personne, à savoir Pharmacie du Parc, Di et Planet Parfum, et favorable à l’enseigne proposant des produits semi-courants lourds, autrement dit Poils et Plumes.