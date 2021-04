Le zoning Polaris, qui s’étend de Basècles à Péruwelz, est désormais prêt à accueillir les investisseurs. L’objectif d’Ideta est bien entendu de vendre des parcelles. Mais le but est également de proposer à de jeunes entrepreneurs des espaces pour y lancer puis développer leurs activités.

C’est dans ce cadre que le Centre Alpha est sorti de terre. Ce bâtiment flambant neuf, situé à l’entrée du zoning juste en bas du pont de l’autoroute E42, ne demande donc qu’à être occupé.

"Nos bureaux sont faciles d’accès, très proches de l’autoroute avec de belles possibilités de stationnement, nous dit d’emblée Khadija Omari, park manager, qui nous a fait faire le tour du propriétaire. Ces espaces sont adaptés aux besoins des jeunes entreprises avec une offre de services qui correspond aux différents stades de développement des sociétés. Autrement dit, nous pouvons nous adapter. Entre l’idée de développer une activité et la possibilité de voler de ses propres ailes, l’entrepreneur aura des besoins. Notre souhait est de pouvoir y répondre."

© Devaux



Situé à proximité du carrefour ou du triangle, c’est selon, Tournai-Lille-Flandres, mais également proche de Mons, le site a de quoi séduire.

Le centre Alpha comprend des espaces communs comme une cafétéria et des sanitaires ou encore des douches pour celles et ceux qui veulent entreprendre un jogging en journée, mais également 8 bureaux complètement équipés. La luminosité est assurément une des forces du centre, tourné d’un côté vers le rond-point de la Neuve Chaussée et de l’autre vers la campagne environnante qui résiste malgré l’urbanisation ambiante.

"Le bâtiment a bien entendu été conçu en veillant à optimaliser les performances énergétiques", ajoute Khadija.

Visites sur rendez-vous



Ce n’est pas tout. Les entreprises qui auraient besoin d’un espace de production et/ou de stockage pourront se tourner vers trois hall-relais de 225 m² auxquels sont aussi annexés des bureaux.

© Devaux

"Les espaces sont modulables et l’entreprise qui souhaite organiser une réunion pourra le faire sans soucis au sein d’un espace dévolu à cet effet, assure Khadija Omari. Notre volonté, c’est qu’il y ait de la vie dans ce centre. Nous y organiserons par ailleurs des ateliers et les entreprises auront un accès direct aussi à une équipe de business developpers, des personnes qui leur proposeront à l’occasion des séances d’infos sur une thématique et qui favoriseront le réseautage, un élément important, aussi bien pour les entreprises qui débutent que pour les enseignes confirmées."

Khadija organise la visite des espaces sur rendez-vous (alpha@ideta.be)