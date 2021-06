La zone de police Péruwelz/Bernissart relance, en collaboration avec le service prévention-sécurité de la Ville de Péruwelz, l’opération Vacances en toute sécurité. Le principe ? Vous remplissez un document signalant que vous êtes partis et les services de police ainsi que le service prévention et sécurité de la Ville effectuent des rondes régulières pour vérifier que tout se passe bien durant votre absence.

"Ce service au profit de la population est totalement gratuit et s'inscrit dans le cadre de notre lutte contre les vols dans les habitations, une des priorités de notre plan zonal de sécurité, indique le commissaire Christophe Carpaccio. Ces trois dernières années, nous avons assuré cette surveillance avec succès puisqu'aucune des habitations surveillées n'a fait l'objet d'une tentative de vol. Pour l'année 2018, 194 demandes avaient été sollicitées pour la période estivale, de mi-juin à mi-septembre, générant près de 1300 heures de prestations orientées vers cette surveillance. Pour l'année 2019, nous avons eu 176 demandes pour la même période pour près de 1100 heures de prestations."

Les statistiques de l'année 2020 ont bien évidemment été impactées par la situation liée au Covid-19 et par le nombre assez faible de départs en vacances. "Seulement 89 demandes, dans la période précitée, avaient été sollicitées, générant un peu plus de 500 heures de prestations liées spécifiquement à cette sécurisation, explique Christophe Carpaccio. Rappelons aussi que la sécurité est le travail de tous et que notre zone s'y investit pour le bien de notre communauté."

La zone de police signale également que pour que les services de police puissent mener à bien la mission demandée, les données communiquées par vos soins dans le formulaire doivent être encodées dans les systèmes informatisés. Ces données y sont conservées et pourront donc être utilisées ultérieurement pour d'autres missions de police conformément à la loi sur la fonction de police. Les traitements sont également réalisés dans le respect de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Pour bénéficier du service, il vous suffit de télécharger et de remplir le formulaire sur www.peruwelz.be/vacances-securite (disponible également en version papier sur simple demande) ou sur https://www.dinopol.be/files/Vacancesensecurite-formulaire.pdf Complétez-le et déposez-le au commissariat central (rue de la Buissière, 4 à 7600 Péruwelz), à la proximité de Bernissart (rue Grande, 27 à 7320 Bernissart) ou encore à l’hôtel de Ville.

Par ailleurs, une liste de conseils utiles est reprise sur www.peruwelz.be/check-list et sur https://www.dinopol.be/files/publ69fr.pdf

Infos auprès du service prévention-sécurité au 069 77 96 31 ou de la zone de police au 069 77 20 57.