Onze opérations relatives à la sécurité routière ont déjà été menées cette année. Les stups et l’alcool au volant restent aussi monnaie courante…

La zone de police Péruwelz/Bernissart a effectué plusieurs opérations relatives à la sécurité routière depuis le début de cette année, dont une encore il y a quelques jours. L’heure est désormais au bilan.

"Notre zone de police vient de terminer une opération de contrôles routiers. Au total, 11 opérations ont été réalisées depuis le 1er janvier, indique le commissaire divisionnaire et chef de corps de la zone, Philippe Durieux. Les résultats sont pour le moins conséquents. Ainsi, sur les 11 opérations de circulation, 1177 véhicules ont été contrôlés. 17 PV ont été dressés pour alcool au volant, 40 PV pour stupéfiants au volant tandis que 43 retraits immédiats du permis de conduire d’une durée de 15 jours ont été actés."

A noter également 25 saisies/immobilisations de véhicule, 184 PV d’avertissement et 109 PV divers (défaut de permis, contrôle technique, GSM…)

"Hormis ces opérations programmées, nos services mobiles, en dehors des appels police-secours, procèdent quotidiennement à des contrôles sporadiques répartis sur des endroits stratégiques de la zone de police : 125 sur Péruwelz et 74 sur Bernissart. Et parmi les résultats marquants depuis le 1er janvier, citons 73 retraits de permis de conduire pour une durée de 15 jours, 68 PV stups au volant et 41 PV alcool au volant", poursuit Philippe Durieux.



Ces actions rentrent dans le cadre d’une priorité reprise dans le plan zonal de sécurité (judiciaire et circulation) soit la 7e fonctionnalité : la sécurité routière.

"Au niveau de la répartition totale répressif/préventif, notre zone atteint une constante de 60% répressif et 40% préventif, précise encore le chef de corps. Tout ceci sans parler des campagnes programmées comme vitesse, Bob, ceinture ou GSM au volant menées en partenariat avec l’Agence wallonne pour la sécurité routière."