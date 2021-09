En mai dernier, un débat autour de plusieurs mises en sens unique dans le quartier situé entre La Roë et Roucourt et englobant les rues du Gadrouillet, des Ecoles et de la Guérison s’était engagé entre le bourgmestre et le conseiller RPP Stéphane Mercier. Aujourd’hui, ce dernier revient sur le sujet et a lancé une pétition.

En mai, Stéphane Mercier avait fait mention d’un problème, à ses yeux, plus urgent, à savoir la vitesse excessive des automobilistes empruntant la rue de la Guérison vers le château d’Arondeau, indiquant que le placement d’îlots pourrait constituer une solution. Sur ce point, le bourgmestre se voulait prudent. "Sur ces îlots, il doit y avoir un grand débat car ils ne constituent pas la réponse à tout. Sur la voirie dont vous me parlez, il y a du charroi et notamment des camions qui ont besoin d’une bonne distance pour pouvoir passer. Mettre des îlots ne va pas empêcher les voitures de rouler vite", avait dit Vincent Palermo.

Quant aux mises en sens unique dans le quartier, le bourgmestre avait signalé que ces mesures faisaient suite à un rapport de la police. "La police s’est rendue dans ce quartier afin d’examiner la situation pour améliorer la circulation. Tout le monde avait l’air de dire que c’était une bonne solution. Mais on peut faire l’essai durant 6 mois. De toute façon, il n’y a pas d’aménagements spécifiques à réaliser et si on voit que ça pose problème au bout de 6 mois, je n’ai pas de souci à revoir la situation, avait assuré Vincent Palermo, expliquant aussi que le croisement des véhicules n’était pas toujours évident dans certaines rues du quartier. Quoi qu’il en soit et comme le RPP le réclamait, la nouvelle signalisation sera donc bel et bien appliquée durant une période de 6 mois pour être évaluée.

A l’issue de cette période test, Stéphane Mercier envisage clairement de revenir sur le sujet.