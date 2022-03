Aujourd’hui, la brasserie familiale compte parmi les plus anciennes et traditionnelles brasseries de Belgique. Avec ses 250 ans, celle-ci demeure toujours 100% indépendante et comprend 8 générations de Dubuisson. En ce mois de mars, elle lance la Fram’Bush qui s’inscrit tout droit dans la lignée de sa grande sœur, la Pêche Mel Bush.

À l’époque, la Pêche Mel Bush était un cocktail estudiantin préparé à base de Bush et de Pêcheresse. Après quelques années d’existence sous cette forme, la brasserie décide de créer sa propre recette de Pêche Mel Bush. C’est, en quelque sorte, le même chemin qu’a suivi cette nouvelle Fram’Bush. Présente depuis plusieurs années dans les établissements Dubuisson, elle s’y ait fait une place et y a rencontré un beau succès.

Un travail de plusieurs mois

La Fram’Bush est une bière qui ravira les amateurs de bières fruitées fortes. Un marché porteur que la Brasserie Dubuisson expérimente déjà avec la Pêche Mel Bush. En effet, cette dernière connaît une croissance naturelle de 88% en cinq ans. Face à ce succès grandissant, la brasserie a eu l’envie d’élargir sa gamme.

Un travail de plusieurs mois a donc été mis en place pour trouver la recette idéale. L’objectif des maîtres brasseurs était de rechercher un équilibre parfait entre l’acidité de la framboise, l’amertume de la bière et la douceur du fruit. Créée sur une base de Bush Caractère, la bière contient des extraits naturels de framboise.

Disposant d’une belle robe rouge-rose, la Fram’Bush se caractérise par un nez intense de framboise avec des notes de fruits rouges. En bouche, elle se distingue également par une légère sucrosité en début de gorgée et une acidité rafraîchissante en final.

Outre l’arrivée de la Fram’Bush, la brasserie a également profité de l’occasion pour offrir un petit coup de frais à l’étiquette de la Pêche Mel Bush. Deux bières fruitées fortes donc, pour le plus grand plaisir des amateurs du genre.