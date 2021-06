La Brasserie Dubuisson organise le Bush Challenge, qui constitue la 6e étape des Belgian Brewer Trails. C’est parti pour trois week-ends d’affilée à partir de ce vendredi 11 juin.

En association avec INTO Sport, la brasserie organise ce défi sportif qui permet aux gens de sortir de chez eux et de se réunir à nouveau de manière responsable. Marcher, courir, faire du run & bike et s'amuser entre amis et en famille autour du site de la brasserie, telle est la formule des Belgian Brewer Trails.

"Il n'y a pas que les cafés et les bières qui rapprochent les gens, le sport est aussi un excellent moyen de créer des liens ! Avec le Bush Challenge, nous invitons donc les sportifs, en petits groupes, à bien bouger avant de bien déguster, explique Hugues Dubuisson. Le Bush Challenge n'est pas organisé sur une journée, mais il s'étale sur trois week-ends à partir de ce vendredi 11 juin, avec des créneaux horaires prédéfinis. De cette manière, nous veillons à la sécurité des participants tout en proposant un événement sympathique et innovant autour de la brasserie."

Durant trois week-ends, trois itinéraires différents seront disponibles à travers les rues et les champs de Leuze. La plus petite boucle de 6 km, ainsi que la boucle moyenne de 11 km, vous emmèneront à travers les champs, jusqu'à Pipaix. L’itinéraire de 20 km vous fera passer par Willaupuis et le centre-ville de Leuze. Ne vous fiez pas à l’apparente facilité du parcours. Certains passages sournois vous attendent à Pipaix et Willaupuis.

Yves Hellemans, directeur d'INTO Sport et organisateur des Belgian Brewer Trails, est fier de cette collaboration. "La Brasserie Dubuisson est la première brasserie wallonne avec laquelle nous collaborons. Le fait que nous découvrions également la plus ancienne brasserie de Wallonie et que nous goûtions la bière la plus forte ne fait que compléter le tableau ! "

Le Bush Challenge est le sixième de la série des Belgian Brewer Trails, un concept qui a vu le jour en période de crise, avec des trails à Melle, Ronse, Zandhoven, Londerzeel et Sint-Gillis-Waas.

"Tout comme moi, de nombreuses personnes ont eu l’opportunité de s’épanouir sportivement durant la crise du coronavirus, malheureusement avec peu de perspectives de défis et de compétitions. Grâce aux Belgian Brewer Trails, nous avons à nouveau l'occasion de tester nos bonnes performances et de déguster ensuite une bonne bière", assure Yves Hellemans, qui est heureux d'inclure la Bush Caractère 12° à son menu sportif.

Les participants pourront profiter pleinement de la terrasse du restaurant. Ils bénéficieront en outre d'une réduction lors de leur visite du musée interactif, le Dubuisson Beerstorium à Pipaix. Ils recevront un pack de bière et aurons l’occasion de découvrir le site de la Brasserie Dubuisson.

Tickets : https://trails.into-tickets.beDistances : 6 km, 11 km et 20 km. Dates : 11-13, 19-20, 23 et 26-27 juin (http://www.belgianbrewertrails.be).