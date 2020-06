La procédure est en cours au niveau de la Wallonie.

Le conseil communal de Leuze a donné un avis favorable au classement de la brasserie à vapeur de Pipaix. La procédure est en cours au niveau de la Wallonie et une enquête vient d’ailleurs d’avoir lieu à ce sujet.

Cette enquête visant à classer la brasserie à vapeur englobait le bâtiment de production, l’ensemble du matériel et de la machinerie compris dans la brasserie et l’établissement éventuel d’une zone de protection entourant le bien et reprenant la malterie, les ateliers, la cour pavée, la bouteillerie ainsi que la ferme Cuvelier.

Fondée en 1785, la brasserie avait subi une modernisation en 1895 et avait acquis son appellation de brasserie à vapeur à cette époque.

Jean-Louis Dits, maître des lieux depuis 1984, souhaite ce classement depuis longtemps.