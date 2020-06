Piscine de Leuze: "Nous n'avons pas reçu un euro d'aide" © DEVAUX Beloeil - Péruwelz - Leuze Geoffrey Devaux

Président de la Régie communale autonome de Leuze et à ce titre en charge de la gestion de la piscine communale, Nicolas Dumont (Idées) se pose pas mal de questions à l’heure de la réouverture probablement imminente. Il est irrité.



“On nous a annoncé la réouverture des piscines le 1er juillet, soit désormais dans moins de dix jours, explique-t-il. Or, nous ne disposons toujours pas du protocole de réouverture. Les utilisateurs de la piscine sont dans l’attente, les clubs sportifs et nos employés aussi et nous, les gestionnaires, nous sommes démunis. Nous questionnons quotidiennement l’AES qui nous répond toujours la même chose : on attend le protocole de réouverture… La réouverture d’une piscine demande une certaine logistique et nécessite un délai conséquent.”