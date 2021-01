Le GAL (groupe d’action locale) des plaines de l’Escaut est impliqué avec trois de ses homologues pour un total de 16 communes wallonnes dans l’opération Pari-Energie qui a pour but la rénovation des habitations.

L’objectif est de susciter la rénovation de 24 chantiers exemplaires consacrés à l’isolation des logements et qui seront les supports à la formation de plus d’une centaine de candidats auto-rénovateurs. Ces derniers pourront ensuite mettre en œuvre des travaux de rénovation énergétique sur leur propre habitation. Une action qui prend du sens dans le contexte actuel de limitation des émissions de gaz à effet de serre et aussi de la réduction des coûts énergétiques pour les citoyens.

Trois webinaires (réunions en ligne interactives) sur l’isolation des bâtiments se tiendront gratuitement. Les habitants y trouveront auprès de professionnels les réponses aux premières questions qui les font hésiter à passer très prochainement à l’acte.

Les trois rendez-vous sont les suivants.

Le samedi 16 janvier à 10 h, L’isolation en général (les types d’isolants et les techniques de pose, comment les choisir ? l’importance de l’étanchéité à l’air).

Le samedi 23 janvier à 10 h, Les éco-matériaux destinés à l’isolation (leurs spécificités et leurs avantages, quand les préférer ? pour quel cas de figure ?).

Le samedi 30 janvier à 10 h, Les points d’attention pour éviter les pathologies liées à l’isolation (quelles pathologies ? causes probables ? comment les éviter ?).

Les habitants seront orientés vers les ressources nécessaires à leur rénovation énergétique ou vers un premier examen sommaire du bâtiment. Chaque GAL disposera par exemple d’une caméra thermique.

Il reste des places

"Il reste des places pour ces webinaires. Pour y participer, il suffit de compléter un petit formulaire qui est disponible sur le site du projet pour recevoir le lien vers les webinaires", souligne Pierre Delcambre, responsable du GAL des plaines de l’Escaut et qui fait partie des chargés de projet Pari-Energie.Un temps d’échanges suivra chaque présentation. Le nombre de participants est limité pour des raisons techniques et d’organisation."

Chantiers participatifs

Les chantiers participatifs permettent au maître d’ouvrage de bénéficier de l’engagement et des conseils d’un professionnel pour réaliser ses travaux tout en limitant une bonne partie des coûts de main d’œuvre. Un accompagnement sera proposé au printemps 2021. Les propriétaires et les candidats stagiaires qui souhaitent s’informer sur la possibilité d’organiser chez eux ou de participer à un chantier participatif peuvent également contacter les chargés de projet.

Par ailleurs, pour faire bénéficier les auto-rénovateurs de prix réduits à l’achat de matériaux isolants, des achats groupés seront organisés.

Renseignements sur l’opération via info@pnpe.be, au 069 77 98 10 mais aussi sur www.parienergie.be ou Facebook Pari Energie.