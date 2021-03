Avez-vous déjà effectué le test du slip ? Le procédé consiste à estimer de manière ludique la bonne santé de votre sol, en observant l’activité de ses micro-organismes. Comment ? En utilisant un sous-vêtement en fibres organiques. Plus les micro-organismes seront nombreux et actifs, plus le slip sera dégradé.

L’an dernier, le Parc naturel des plaines de l’Escaut avait lancé une opération test du slip mais la crise sanitaire avait coupé le projet dans son élan. Néanmoins, le test n’est pas enterré, au contraire.

Pourquoi s’intéresser à l’activité microbiologique du sol ? Elle est tout simplement capitale car elle va influencer directement plusieurs paramètres, comme la structuration et l’aération du sol. Une bonne activité peut diminuer la sensibilité aux phénomènes d’érosion. Elle va aussi jouer son rôle dans la dégradation de la matière organique et donc sur la libération d’éléments nutritifs pour les plantes cultivées. De plus, les micro-organismes du sol vont participer activement à la régulation biologique des pathogènes présents. Un sol vivant est donc généralement un sol sain !

Concrètement, ce test ludique consiste à enterrer un slip 100% coton à 15 cm de profondeur dans sa parcelle agricole ou son jardin le 15 avril et à le récupérer le 15 juin. Au plus votre sol est en bonne santé, au plus votre slip sera décomposé. Ce test permettra donc de mettre en avant les bonnes pratiques visant à protéger et à améliorer la qualité des sols, comme la diminution du travail du sol et l’implantation de couverts végétaux ou encore l’épandage de matière organique.

Cérémonie des slips du Parc !

Suite à cette expérience, les participants seront invités à apporter leur slip dégradé lors d’un évènement organisé fin juin (en présentiel ou via une formule alternative en visioconférence). Une conférence sur la fertilité du sol et une remise des slips du Parc devraient avoir lieu afin d’élire les slips les plus décomposés et donc les sols les plus vivants du Parc naturel.

Ce petit test est gratuit et ouvert à tous sur inscription avant le 5 avril via le formulaire en ligne repris sur l’onglet "Projets" et en sélectionnant "Test du slip 2021" sur le site www.plainesdelescaut.be

Après inscription, les slips seront à retirer du 7 au 15 avril dans les points-relais partenaires répartis dans les 7 communes du Parc naturel : l’épicerie "Coeur d'artichaut" (Antoing), la Ferme "Delobelle et fils" (Ellignies-Ste-Anne), le musée de l'iguanodon/office du tourisme (Bernissart), la boucherie "L'écrin de nature" (Hollain), l’épicerie "Courte Echelle" (Péruwelz), la Maison du Parc naturel (Bon-Secours), la bibliothèque communale de Taintignies, la boucherie "Drossart" (Vezon), l’épicerie "Chéri" (Kain) et l’épicerie "So Vrac" (Templeuve).

Comment faire ?

Le slip sera donc à enterrer à 15 cm de profondeur le jeudi 15 avril dans votre jardin ou votre champ. Prenez une photo pour avoir un aperçu global de l'endroit où vous allez l'enterrer (coin de champ, prairie, potager ou jardin) et éventuellement une photo de vous posant avec celui-ci juste avant l'enterrement. Les photos seront à envoyer à slip@pnpe.be

Pensez à bien noter l'endroit où le slip sera enterré et à placer un repère afin de le retrouver facilement, surtout s'il s'agit d'une parcelle agricole.

Deux mois après, le 15 juin, allez récupérer votre slip et prenez une photo de votre slip sur un fond uniforme afin de bien pouvoir observer la dégradation du textile, ainsi qu'une photo souvenir avec vous tenant le slip. Les photos sont à envoyer sur le même email. Une fois le slip récupéré, faites-le sécher afin de le conserver par la suite dans un sachet plastique jusqu'à l’événement de clôture du test.

Infos via slip@pnpe.be ou au 069/77.98.70.