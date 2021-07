Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut et le Parc naturel régional Scarpe-Escaut lancent un appel aux producteurs, artisans et restaurateurs dans le cadre de la 15e édition du concours transfrontalierIl ne faut plus tarder si vous souhaitez montrer votre savoir-faire.

"La demande de participation est à renvoyer pour le 31 juillet au plus tard, indique Pierre-Etienne Durieux, en charge des projets circuits courts au niveau du parc naturel des plaines de l’Escaut. Ensuite, le dossier complet de candidature sera envoyé aux demandeurs début août et devra être remis pour le 31 août. L’objectif est toujours de mettre à l’honneur les produits de bouche fabriqués sur le territoire des deux parcs. Un jury composé de professionnels de la restauration, de commerçants et d’habitants du territoire des parcs et

de la presse se réunira pour remettre les distinctions."

Le jury des fins gourmets se réunira ainsi le 12 octobre prochain depuis les locaux de l’école hôtelière de la Sainte-Union à Kain pour effectuer les dégustations. "Pour pouvoir participer au concours, il faut bien entendu avoir son siège social sur l’un des deux parcs", souligne Pierre-Etienne Durieux.

Du local avant tout

Dans la catégorie producteurs, il s’agit de proposer à la dégustation un produit ou une recette comprenant un minimum de 75% d’ingrédients provenant de sa ferme, de son exploitation ou de sa production. Le reste des ingrédients doit provenir d’un approvisionnement très local. Pour la catégorie artisans (transformation de matières premières alimentaires) comme restaurateurs, traiteurs, bouchers et pâtissiers, il faut proposer une recette ou un produit avec un minimum de 50% d’ingrédients provenant de fermes ou de producteurs locaux. Le reste des ingrédients doit provenir d’un approvisionnement le plus local possible et de saison.

En termes de publicité et de notoriété, les produits et recettes qui se distingueront seront mis en exergue de plusieurs manières. Ils seront ainsi ornés de la mention « Les Fins Gourmets des Plaines Scarpe-Escaut » et seront valorisés via un diplôme et une plaquette. Les lauréats et leurs produits seront repris sur un dépliant promotionnel, sur les réseaux sociaux et les sites Internet des parcs. Infos au 069/77.98.70 et via pedurieux@pnpe.be ou encore sur la page Facebook du parc naturel des plaines de l’Escaut.