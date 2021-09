Avec 27 activités et plus de 80 producteurs à découvrir, le menu sera copieux du 11 septembre au 17 octobre.

Cinq semaines au total, 27 dates à retenir et plus de 80 producteurs et artisans qui vont montrer au public le fruit de leur travail au quotidien : le mois du goût chapeauté par le parc naturel des plaines de l’Escaut (PNPE) et son GAL (groupe d’action locale) s’annonce copieux. Du 11 septembre au 17 octobre, les papilles gustatives seront en éveil. En réalité, tous les sens seront mis à contribution car comme le souligne Pierre Wacquier, président du PNPE, "le mois du goût, ce n’est pas seulement boire et manger, c’est aussi accéder au plaisir, à des choses qu’on a au fond de soi, aux bienfaits aussi de certains produits sur l’organisme."

De la dégustation d’un menu gastronomique à une balade gourmande en passant par des ateliers, ce mois du goût a pour objectif de promotionner les circuits courts et aussi et surtout de permettre aux consommateurs et aux producteurs d’échanger. "Les citoyens nous demandent régulièrement où ils peuvent s’approvisionner. Ces activités liées au mois du goût sont donc indispensables pour faire découvrir les producteurs", assure Caroline Mitri, vice-présidente du PNPE.