Le 16 juin, le parc naturel des plaines de l’Escaut (PNPE) aura officiellement 25 ans ! A cette occasion, ce week-end des 12 et 13 juin, le PNPE vous fait découvrir 11 lieux assez méconnus.

"Nous proposons d’emmener les habitants à la redécouverte du territoire, sur des sites naturels d’exception, notamment dans des endroits habituellement inaccessibles au public, indique l’équipe du parc. Des guides chevronnés seront mobilisés pour accompagner les visiteurs, histoire de lever le voile sur la nature extraordinaire du territoire."

Il y aura donc au total 11 sites à découvrir et 17 sorties proposées. Les visites durent environ 2 h à 2 h 30 et seront proposées une fois ou deux sur le week-end.

Les sites à découvrir sont les suivants : forêt de Bon-Secours, réserve naturelle de la Mer de Sable à Stambruges, forêt de Belœil, bois de Rongy, Carrière de l’Orient à Tournai, Grande Bruyère de Blaton, Marais d’Harchies (vers Hensies), Terril Grand Fontaine à Antoing, coupure de Bléharies, réserve naturelle domaniale de la Noire Terre à Roucourt et réserve naturelle de Wadelincourt,

Quelques visites, une bonne moitié en réalité, seront donc encadrées par un binôme constitué du gestionnaire du site et d’un naturaliste. Une attention sera ainsi portée à la fois aux aspects liés à la gestion des milieux naturels et à la flore et à la faune qu’ils abritent.

Tout ne doit pas être géré mais il est évident que la gestion de certains habitats les a non seulement préservés mais a permis le retour ou le développement de nombreuses espèces.

Certains sites ou certaines zones ne bénéficient pas d’un accès permanent et seront ouverts exceptionnellement à l’occasion de cet événement, qu’il s’agisse de sites privés ou de zones bénéficiant d’une protection particulière.

Inscrivez-vous



"Les sites de grand intérêt biologique ne doivent pas être mis sous cloche. La nature extraordinaire doit également être appropriée, ressentie et aussi apprise. L’éducation à la biodiversité permet notamment de respecter davantage les habitats et les espèces trop malmenés ces dernières décennies", souligne-t-on au PNPE.

Le parc naturel est localisé au sein d’une région limoneuse mais couvre un territoire riche en sites de grand intérêt biologique : fonds de vallées ponctués de prairies humides et de boisements alluviaux, marais nés d’effondrements miniers, talus schisteux, carrières d’extraction de pierre calcaire, de sable ou d’argile, massifs forestiers encore bien conservés, marais alcalins, bras morts de l’Escaut… Un réseau hydrographique dense, des nappes de surface et profondes, des étangs et canaux. L’eau est assurément un élément qui forge l’identité de ce territoire. Vous aurez l’occasion de le découvrir.

Toutes les sorties sont gratuites mais il est absolument nécessaire de s’inscrire. Le lieu de rendez-vous est dévoilé à l’inscription. Les chiens doivent rester à la maison.

Programme et inscriptions : www.billetweb.fr/pro/pnpe

Infos : accueil@pnpe.be ou 069/77.98.10.