Le parc naturel des plaines de l’Escaut recherche des témoignages de personnes ou de familles qui ont choisi d’adopter un mode de vie plus proche de la nature, plus respectueux de leur environnement et/ou qui ont décidé de s’impliquer dans une démarche citoyenne au sein de leur quartier, leur village ou à une échelle plus grande. Bref, des personnes qui ont décidé de changer de vie ou ont fait le choix d’une activité professionnelle en cohérence avec leurs valeurs.

"Nous voulons aller à la rencontre de ces citoyens en action, explique Valérie Vanoudewater, en charge de la communication au parc naturel. Nous pensons mettre en avant ces personnes d’une manière encore à définir précisément. On peut notamment envisager de réaliser un portrait via notre page Facebook, une fois par semaine par exemple. Le PNPE souhaite mieux connaître et valoriser tous ces citoyens en action."

Si vous avez envie de témoigner de la passion qui vous anime, de votre parcours de vie ou que vous connaissez une ou des personnes cadrant avec ce profil, n’hésitez pas à contacter le parc par mail (info@pnpe.be) ou par téléphone (069/77 98 70).