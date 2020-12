Paul-Olivier Delannois et Olivier Lowagie ne digèrent pas les attaques de plusieurs élus leuzois.

Un retour de flammes. Les dirigeants de la zone de secours de Wallonie picarde ont tenu à effectuer une mise au point concernant la situation des pompiers de Leuze après avoir été critiqués par plusieurs élus leuzois lors du dernier conseil communal.

L’héritage des pompiers leuzois relatif au legs offert par un citoyen, Raymond Michiels, à sa mort, est aussi au cœur des discussions. Les élus de la cité bonnetière souhaitent plus que jamais, comme les pompiers de Leuze d’ailleurs, que cet héritage revienne bien aux hommes du feu de la commune.

Ce lundi, le président et le commandant de la zone, Paul-Olivier Delannois et Olivier Lowagie, ont donc répondu aux interrogations.

"Il vaut mieux se taire et passer pour un con plutôt que de parler et de ne laisser aucun doute à ce sujet." Voilà comment, citant son humoriste préféré Pierre Desproges, Paul-Olivier Delannois a conclu ses explications.

Auparavant, passablement agacé, il est revenu sur les propos des élus leuzois. "Des propos scandaleux tenus par deux énergumènes, a-t-il commenté. Je ne sais pas ce qui leur a pris et j’ai eu beaucoup de difficultés à digérer les propos tenus. Nicolas Jouret parle de folie des grandeurs dans le chef de la zone, je me demande quelle est la grandeur de sa folie. Il est président semble-t-il du CDH de Leuze, ce qui n’est pas anodin, j’y reviendrai. Je note que personne de sa famille politique n’est venu découvrir le fonctionnement de la zone. Quant à Nicolas Dumont, échevin, il a dit qu’il n’accepterait pas que Leuze soit sacrifiée au profit d’entités plus importantes en fonction d’affinités politiques. Ça, je ne digère pas non plus. Jamais je n’ai voulu faire de politique politicienne. Mon équipe et moi avons toujours visé le supracommunal et la prise de décisions aux bons moments. Il s’agit d’une insulte envers tous les gens qui font fonctionner la zone."