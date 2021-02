Pour la Saint-Valentin et pour marquer leur soutien, les présidents socialistes de Frasnes et de Leuze offrent une rose au guichetier de la gare Beloeil - Péruwelz - Leuze M.P. Les présidents PS de Frasnes et de Leuze ont souhaité célébrer la Saint-Valengare à la gare de Leuze. Cette action a pour but de soutenir les guichetiers durant cette période compliquée © D.R.

Comme chaque année, dans le cadre de leur action Saint-Valentrain, les militants du parti Ecolo vont à la rencontre des navetteurs pour promouvoir une meilleure mobilité. Les présidents socialistes de Frasnes et de Leuze sont déçus qu'aucune action ait été réalisée par rapport à la fermeture du guichet de la gare de Leuze. "Cette année, nous aurions souhaité que les écologistes fassent la Saint-Valengare au pied des guichets", déclarent Marian Clément et Martin Wilfart.



La fermeture des guichets fait polémique et ne satisfait pas tout le monde. C'est pourquoi, les présidents du PS de Frasnes et de Leuze ont offert une rose au guichetier pour la Saint-Valentin. "En offrant cette rose, nous souhaitons manifester notre soutien aux guichetiers de la gare qui vivent une période compliquée mais aussi faire comprendre au Ministre Gilkinet, l'impact négatif de sa décision".



Des conséquences pour la gare de Leuze



Pour Marian Clément et Martin Wilfart, la gare de Leuze sera la plus impactée par cette décision. "La gare de Leuze c'est plus de 11 200 montées par semaine. Les navetteurs proviennent de Leuze mais aussi des communes environnantes. Dans le cadre de cette fermeture, nous souhaitons une concertation entre la SNCB et les communes dont la population est concernée. Leuze sera certainement, la commune la plus impactée car elle va se retrouver avec une gare fantôme sur son territoire et tous les inconvénients que cela implique (vandalisme délinquance, etc.). Nous exigeons donc la présence permanente d'un agent de la SNCB afin d'accompagner les navetteurs, les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite mais aussi, pour sécuriser la gare", précisent les deux présidents socialistes.



A la suite de cette fermeture, beaucoup de citoyens se posent des questions concernant l'avenir de la gare de Leuze. Une inquiétude légitime que Marian Clément et Marti Wilfart n'hésitent pas à apaiser. "Nous tenons à les rassurer, il ne s'agit pas d'une fermeture de gare. Il n'en a jamais été question. Nos relais ont été très clairs à ce sujet et nous avons eu la garantie que la gare restera ouverte".



Les sections socialistes de Frasnes et Leuze espèrent qu'il n'y aura pas d'autres coupes dans notre région et insistent sur le fait que le contrat de gestion 2022-2026 doit être accompagné de moyens financiers permettant d'améliorer le service au public. Il est donc nécessaire de donner à la SNCB, les moyens de ses ambitions.