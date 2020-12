Une somme de 205 000 € figure au budget 2021 pour le rachat du Péruwelz Football Club par la Ville.

"Ce rachat englobe les terrains mais aussi les bâtiments", a indiqué Vincent Palermo, répondant aux interrogations du RPP et du PS.

"Le club avait déjà reçu 100 000 € au départ, plus 205 000 € maintenant, ce qui fait plus de 300 000 €. J’espère que vous n’oublierez pas Wiers et j’y serai attentif, peut-être dans le cadre d’une modification budgétaire en 2021 quand Wiers rentrera à son tour un projet, a fait remarquer Jean-Philippe Régibo (PS). Et est-ce qu’on parlera désormais de stade communal ?"

Willy Detombe (RPP) a aussi demandé que Wiers ne soit pas oublié.

Mais en préambule, Vincent Palermo avait été clair en stipulant qu’il savait que la question du soutien à Wiers lui serait posée. "Si Wiers rentre un projet, on participera à la même hauteur que pour Péruwelz. Il n’y aura pas de discrimination. Quant au stade de Péruwelz, durant les grandes vacances par exemple, il pourra être dévolu aux plaines communales, de même qu’à d’autres sports peut-être, mais la priorité restera au foot."

On sait que le club de hockey, par exemple, cherche un terrain extérieur.

Le bourgmestre a souligné que le comité du PFC était demandeur de cette transaction. Thierry Rosvelds, chef de groupe MR au conseil et par ailleurs vice-président du PFC, confirme.

"Lorsque nous avons lancé le nouveau club en 2010, c’était avec la volonté de développer une formation de qualité pour les jeunes mais aussi d’axer notre projet sur les infrastructures. Mais mon message a toujours été de dire qu’il était dommage que des bénévoles doivent s’engager à ce point dans un tel projet et que ces infrastructures devaient être communales."

Au moment de la sortie de terre des infras, fin 2014, les planètes n’étaient pas encore alignées à ce niveau. "Mais nous avions bon espoir que la situation puisse évoluer pendant la période des 15 ans de financement de la tribune, poursuit Thierry Rosvelds. Nous n’étions pas aux abois mais il faut savoir que depuis 6 mois, nous sommes privés de toutes nos recettes, que ce soit la buvette, les festivités comme le Festimai, les tournois et autres soupers. En festivités, nous avons perdu plus de 25 000 €. Et si la situation perdure encore 6 mois, ça allait devenir difficile. Pour le club, c’était donc le bon moment. Le bourgmestre a accepté."

Il y a six ans, la Ville était intervenue dans le financement du projet à hauteur de 2 fois 50 000 €. Infrasportsavait pris en charge plus de 650 000 €, la partie restante provenant du club.

Plusieurs comitards, ils ne s’en cachent pas, avaient dû dans l’histoire avancer quelques billes personnelles en caution pour que l’emprunt puisse se réaliser.

"Encore une fois, nous pensons que les infrastructures sportives doivent être prises en charge par la commune, reprend Thierry Rosvelds. Dans l’histoire, si vous comptez les 2 x 50 000 € et les 205 000 de maintenant, la Ville déboursera un peu plus de 300 000 €. Mais elle fait une bonne affaire puisque l’infrastructure vaut certainement 1,5 million. L’actuel terrain n°1 est par exemple en zone à bâtir. Mais via cette transaction, le club ne devra plus faire face aux frais mensuels de remboursement d’emprunt, qui s’élèvent à 1200 €. Pour une ASBL, c’est beaucoup."

Mais qu’en est-il des charges courantes de fonctionnement ? "Le club continuera à prendre en charge le chauffage, l’électricité et le mazout, précise Thierry Rosvelds. Du moins dans un premier temps. Tout ça va être fixé via une convention d’occupation. Il est clair qu’à l’avenir, si d’autres disciplines sportives viennent à utiliser les installations, le club de foot ne va plus tout assumer."

Le PFC va continuer à gérer le sportif



Thierry Rosvelds l’assure : la gestion sportive du club ne sera pas chamboulée. Le comité continuera à l’assumer pleinement. Simplement, le PFC va devenir locataire du site et est bien conscient que son autonomie diminuera. Ce n’est plus le club qui décidera qui peut louer la buvette par exemple.

Mais le vice-président du PFC le répète : il est satisfait de la reprise des installations par la Ville. "Le collège a montré sa volonté d’aider les sports de plaine. Et il me paraît normal que Wiers puisse avoir le même soutien quand il rentrera un projet d’investissement. Les sports en salle bénéficient de la gratuité pour l’occupation et il était nécessaire de faire quelque chose pour les sports de plaine."

Dernier élément : l’accès des services de secours à la rue du Biézet, qui longe le terrain n°1. Là aussi, les choses devraient évoluer. "Vous savez qu’au moment de la construction de la tribune, nous l’avons volontairement mise en recul par rapport au terrain, pour permettre justement de pouvoir rapprocher ensuite le terrain de la tribune et d’élargir la rue du Biézet de l’autre côté dans un souci de sécurité."

Quoi qu’il en soit, le PFC, via son vice-président, se dit ravi de la décision.