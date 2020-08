Une balade-spectacle qui déconfine, voilà comment se définit Bol d’art, événement mis sur pied par l’épicerie Sup’R et l’ASBL Caméléon créations et qui aura lieu ce dimanche 9 août au hameau des Écacheries à Belœil.

À la tête de l’épicerie, Nathalie Preillon a géré le volet Covid de l’organisation, notamment les assurances et les autorisations nécessaires. "Il a fallu remplir un dossier Covid et nous devions aussi rassurer la commune par rapport à l’aspect sécurité", explique-t-elle.

Originaire de Ghlin, Nathalie a lancé son épicerie Sup’R il y a trois ans en plein cœur des Écacheries, rue du Planti, avec comme fil conducteur le zéro déchet. "Et en pleine campagne, ajoute-t-elle. On travaille avec un maximum de producteurs locaux et dans notre panel, nous avons des confitures, du miel, de la viande, des produits laitiers et de boulangerie ou encore des légumes. Il y a également tous les produits secs en vrac comme pâtes et riz. Les farines aussi."

Il est également possible de se procurer sur place les ingrédients de base pour fabriquer vos produits d’entretien.

Quant à la clientèle, elle provient du hameau mais aussi du reste de l’entité de Belœil et des environs. "Certains clients n’hésitent pas à faire la route depuis Leuze ou Ath, assure Nathalie. Et nous avons aussi de plus en plus de touristes qui fréquentent les gîtes du coin dans lesquels notre épicerie est renseignée."

Ce Bol d’art sera aussi l’occasion pour Nathalie Preillon de faire découvrir la bière Les Écacheries. Elle avait été brassée dans l’optique de l’événement Ici radio Écacheries, un spectacle-promenade participatif regroupant les habitants du hameau, le foyer culturel de Belœil et la compagnie des Passeurs de rêves qui devait avoir lieu fin mai et qui a été reporté à mai 2021.

Ce dimanche donc, sur un parcours de 5 kilomètres, pas moins de 8 départs seront proposés au public à partir de 9 h 30, sur réservation. Il reste des places pour deux séances l’après-midi. La participation est gratuite. Le public, s’il le souhaite, sera invité à payer les artistes au chapeau. Il est demandé aux participants, lors de la réservation, de fournir leur identité. En réservant votre heure de départ, vous recevrez votre lieu de rendez-vous. Infos sur le site impromons.be/bol-dart ou au 0460/96 43 99.

