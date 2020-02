Pour la Grand-Place de Leuze, la porte n’est peut-être pas tout à fait fermée.

Le député wallon Hervé Cornillie (MR) a interrogé le ministre de la Mobilité, Philippe Henry, sur la rénovation du tronçon de la RN 60 entre Leuze et Péruwelz et sur le projet de rénovation de la Grand-Place de Leuze.

"Sous la législature précédente, 2,7 millions d’euros avaient été annoncés pour la RN 60 dans le plan infrastructures 2016-2019. Les travaux devaient avoir lieu fin 2018. Ils n’ont toujours pas eu lieu. Sont-ils toujours d’actualité ?"

Le ministre lui a répondu. "Il y a de nombreux projets qui sont prévus au plan 2019-2024 entre Frasnes, Leuze et Péruwelz, pour presque 17 millions d’euros. Il y a des travaux sur des revêtements, de sécurisation, des aménagements divers et le contournement de Péruwelz, a assuré Philippe Henry. Cependant, le revêtement de la RN 60 entre Leuze et Péruwelz n’était pas prévu dans le plan 2016-2019. Mon prédécesseur n’avait pas prévu de dégager un budget pour ce projet.

Hervé Cornillie s’étonne. "On a donc annoncé aux riverains des réparations alors que le budget ne le prévoyait pas… " Mais il se réjouit que le ministre analyse le possible financement de ce projet dans le plan infrastructures qui va être actualisé.

Pas de fumée blanche

Concernant la rénovation de la Grand-Place de Leuze, l’heure est plutôt au surplace… Philippe Henry confirme que "le projet était repris au plan infrastructures 1, donc 2016-2019, pour un montant de 2,5 millions, mais il n’a pas été repris dans le plan 2019-2025 adopté en avril par le gouvernement précédent."

Selon Hervé Cornillie, "c’est regrettable pour le cœur de ville et l’attractivité de la ville de Leuze, qui en a cruellement besoin."

Le ministre ne ferme pas la porte. "Je dois examiner dans quelle mesure ce projet pourrait être financé dans le courant de cette législature. Par ailleurs, à ce stade, aucun planning n’a été élaboré de façon précise puisque mon administration est toujours en attente du permis global qui imposera aussi peut-être certains amendements au projet."

À propos des amendements suggérés, dont ceux de l’ADEL (association des entreprises leuzoises), Hervé Cornillie estime qu’il ne s’agit pas d’une opposition.

"Il s’agit simplement d’opérateurs économiques qui ont fait état de spécificités propres à leur activité. Si l’on ne se plaît pas sur la place de Leuze, c’est notamment parce qu’il n’y a pas de terrasse et que ce n’est pas agréable d’y passer du temps. Leur contribution est positive par rapport à l’étude en cours. Je vous invite à demander à votre administration de faire preuve de créativité et d’audace pour que ce dossier de réaménagement aboutisse."