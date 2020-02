Plus de 60 personnes ont assisté à la réunion d'information concernant l'avant-projet de lotissement du côté des carrières de Basècles, entre la N50 et la rue de Grandglise.

Le projet immobilier concernant le bois de l'Ermitage a été présenté au public. Bernard Dellacherie (AGéDeLL), auteur de projet, était présent, de même que le promoteur, Lotisud Invest, et le bureau CSD, qui sera chargé de l'étude d'incidences.

Pour rappel, ce dossier porte sur un développement immobilier de 71 logements, à savoir 23 maisons et 48 appartements, plus un espace dédié à une fonction mixte comme bureau/commerce et un bâtiment dédié au service public. La demande comporte aussi un dossier d’ouverture de voirie.

Toutes les personnes souhaitant émettre des remarques et des suggestions sont invitées à le faire par écrit jusqu'au 3 mars au plus tard. Il suffit d'écrire à la commune (collège communal, rue J. Wauters, 1 à 7972 Quevaucamps) avec copie au demandeur, Lotisud Invest Sprl, rue de Montauchamps, 14 à 6724 Habay).

Le dossier suivra les étapes habituelles,à savoir étude d'incidences, dépôt de demande de permis et enquête publique notamment.