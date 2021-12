La patinoire de Péruwelz est accessible jusqu’au 9 janvier. Depuis son ouverture vendredi soir, un public intergénérationnel y a déjà pris goût...

Elle est accessible depuis vendredi soir sur la Grand-Place de Péruwelz. Malgré la météo maussade qui régnait au moment de l’ouverture, la patinoire installée par le Rond’eau des sources a déjà accueilli une trentaine de fans de glisse le premier soir.

Et à l’issue de l’après-midi de samedi, le bourgmestre, Vincent Palermo, tirait déjà un premier bilan très positif: "On a recensé environ 120 personnes sur l’après-midi. Nous avons insisté sur le fait qu’il ne pouvait pas y avoir plus de 50 personnes en même temps sur le site et heureusement, les présences sont bien échelonnées. On a pu observer qu’en début d’après-midi, ce sont plutôt des ados qui viennent patiner. Un petit groupe attendait déjà avant l’ouverture d’ailleurs. Vers la fin de l’après-midi et en début de soirée, on voit pas mal de parents arriver avec leurs enfants. Bref, le public est assez diversifié, intergénérationnel. En matière de santé publique, nous restons très attentifs et les mesures en vigueur au niveau de la patinoire sont bien respectées."