Par le biais d’un montage vidéo, chaque membre du collège a fait le point sur ses dossiers.

Mélanie Lepape (Idées) a ainsi mis l’accent sur la maison de la cohésion sociale. "Un relais pour les acteurs de terrain, un lieu d’accueil pour les associations leuzoises avec un espace jeunes aménagé par et pour les jeunes de 13 à 25 ans. " L’échevine a aussi rappelé qu’en avril, un nouveau voyage de mémoire sera organisé à Auschwitz.

Béatrice Fontaine (MR) a souligné que depuis septembre, le CPAS gérait sa cuisine en autonomie. "Après quatre mois d’autogestion, les résultats sont très positifs." Elle a indiqué que le pôle petite enfance était désormais géré par le CPAS et que la nouvelle crèche va débarquer avec une capacité de 42 places au lieu de 30.

Nicolas Dumont (Idées) a fait mention du plan communal de mobilité qui est mis en place avec trois étapes au menu : analyse, solutions envisagées et enfin introduction de fiches pour développer des projets concrets en termes de mobilité douce. "Nous avons aussi modernisé le parc d’horodateurs avec la mise en place d’une gratuité de 30 minutes ainsi qu’1 h 30 gratuite le midi." L’échevin a également évoqué la rénovation de la piscine. Si le projet commun avec Péruwelz est à l’eau, Leuze a actionné le plan B et a déjà obtenu des subsides pour rénover sa propre piscine. "Une subvention de 1,357 million et un prêt sans intérêt du même montant", a précisé le bourgmestre, évoquant lui aussi ce point.

Paul Olivier (Idées) a parlé de la réfection des trottoirs de la rue d’Ath, "une rue prioritaire avec la présence proche des écoles, du site Dujardin et de plusieurs lieux culturels. Quant à la LeuzArena, le nouveau chantier a débuté avec l’aménagement de deux nouvelles salles de 1100 m² chacune." Le lancement du projet sport sur ordonnance est effectif tandis que l’école de Bon-Air sera modernisée.

Willy Hourez (MR) a aussi fait état de l’école de Bon-Air. "Nous réalisons un cadastre des infrastructures et nous pointons les urgences. Tourpes sera aussi rénovée car le nombre d’élèves y augmente." Il a rappelé son projet d’immersion en anglais.