Le village de Quevaucamps est truffé de sentiers, ruelles et autres piedsentes. Il n’est donc pas surprenant qu’une balade leur soit désormais consacrée. L’Office de tourisme de Belœil vient d’inaugurer ce nouveau circuit au niveau du kiosque tout à fait singulier trônant au milieu du parc Arthur, sur la place du Pâturage.

Ce tracé de 5 kilomètres devrait séduire non seulement les marcheurs mais aussi les passionnés d’histoire puisqu’il est jalonné de plusieurs points d’intérêt comme le kiosque, la table d’orientation, la ferme Strubbe, l’église, la touraille d’herboristerie, la chapelle de Foy, la maison à arbres ou encore le musée de la bonneterie. Autant de sites qui font la mémoire du village et qui permettent aux promeneurs d’en découvrir plus sur le patrimoine local.