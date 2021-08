A l’office de tourisme de Beloeil, Christine Breuse est en train de préparer un nouveau circuit pédestre de 5 kilomètres à la découverte des piedsentes de Quevaucamps, qui sont légion dans le village.

"Le principe ? Emprunter tous ces sentiers de Quevaucamps, ils sont nombreux, en découvrant plusieurs points d’intérêt, souligne Christine. Le circuit sera fléché. On démarrera du kiosque, sur la place du Pâturage, pour ensuite déambuler dans le village. Un système avec QR code sera accessible et les participants recevront des explications sur des endroits bien spécifiques de Quevaucamps, comme le musée de la bonneterie ou l’ancienne herboristerie. Nous avons reçu le concours de Richard De Braekeleer pour les textes et de Michel Cuvelier, des amis de la nature, pour le repérage."

Christine a également prévu une version plus longue à effectuer à vélo, là aussi avec un système de QR Code. "Ce circuit fera 11 kilomètres et englobera le parcours de 5 kilomètres avec la découverte d’autres points d’intérêt des environs", précise Christine Breuse.

Une signalétique sera mise en place. "Les panneaux sont en cours de fabrication et dès que nous les aurons reçus, on fera une inauguration", conclut Christine.