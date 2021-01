Après une aventure qui aura duré un peu plus de 37 ans, Eddy Dupont va cette fois tourner définitivement la page. Fin 2019, il s’était mis à la recherche d’un repreneur pour sa librairie 217 DS située sur la place de Quevaucamps. Début 2020, il pensait l’avoir déniché mais après une brève expérience non concluante, Eddy avait décidé de revenir aux manettes derrière son comptoir, traversant du même coup la crise sanitaire avec en tête toujours cette même idée de voir son affaire continuer afin que le village de Quevaucamps conserve une librairie.

Au final, son souhait ne sera pas exaucé. Il n’y a pas de repreneur. "Les habitudes des gens ont changé, le secteur est moins porteur. Et puis, le contexte lié à la crise sanitaire n’a pas aidé non plus", confie Eddy.