Après avoir effectué des études artistiques, Emmanuelle a fait de sa passion, son métier. Depuis l'année dernière, la jeune femme est officiellement photographe dans la région de Quevaucamps. Généralement, Emmanuelle organise des séances photos destinées aux femmes enceintes, aux nouveau-nés, aux familles mais aussi aux animaux.

"Ce que j'aime plus particulièrement dans ma profession, c'est de rencontrer des personnes et entretenir un contact avec elles. Grâce à mon appareil photo, je crée une multitude de souvenirs qui les rendront heureuses. En ce qui concerne le cadre et les décorations pour la séance photo, j'apprécie beaucoup les lieux abandonnés. J'aime également travailler avec des fleurs séchées et des éléments naturels. Mon inspiration vient en général, sur le moment. J'essaie de m'adapter aux clients et écouter leurs envies tout en gardant mon propre style, déclare Emmanuelle d'Ozario.