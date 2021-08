Le conseil communal a adopté la décision d’interdire l’accès aux véhicules de plus de 3,5 tonnes rue J. Wauters à Quevaucamps.

L’interdiction d’accès vaut pour tout conducteur de véhicule dont la masse en charge excède 3,5 tonnes, excepté pour la desserte locale et ce au départ de la Place de Quevaucamps et au départ de la Place du Pâturage en ce compris la rue Paul Pastur (rue débouchant dans la rue Wauters).

"Dans le centre du village, on a pas mal de véhicules qui viennent éviter les points liés à la taxe kilométrique, les OBU, qui sont situés à l’extérieur de notre entité, souligne Luc Vansaingèle, le bourgmestre. Une partie du centre de Quevaucamps a déjà fait l’objet d’une interdiction et on complète par la rue Wauters."

Le bourgmestre nous a confié que le respect des panneaux, pas seulement l’interdiction aux plus de 3,5 tonnes, n’était pas toujours de mise dans l’entité, notamment dans le cadre du plan de mobilité douce adopté il y a quelques mois. "L’incivisme est encore relevé trop souvent", dit Luc Vansaingèle.

Il n’est donc pas impossible que des contrôles soient effectués prochainement dans l’entité…