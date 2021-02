Les productions artistiques issues de l’atelier dessin et peinture fondé en 1990 par l’artiste Bruno Gérard au sein du centre La Pommeraie ont engendré, dans un souci de pérennisation de ces œuvres, la création de la Fondation Paul Duhem, basée à Quevaucamps et dont le nom fait référence à un artiste issu de l’atelier de dessin, un peintre très prolifique décédé en 1999.

La Fondation Paul Duhem est aujourd’hui inscrite au Prix Reintegration Award 2020 du CRéSaM, le Centre de Référence en Santé Mentale, qui entend mettre à l’honneur les projets et initiatives qui contribuent le mieux à la déstigmatisation de la maladie mentale et à l’intégration des personnes qui en souffrent dans la société.

Deux prix sont décernés : le Prix du Jury et le Prix du Public ! "Notre projet s’appelle Créations singulières et porte le numéro 5, indique Jacques Clicheroux, président et responsable de la gestion journalière de la fondation Paul Duhem. Nous lançons un appel pour nous soutenir. Tout le monde peut voter et le prix en jeu est de 2500 €. Il faut respecter scrupuleusement les directives de vote pour qu’il soit valable."

Rendez-vous pour les votes et pour tout savoir sur le concours sur https://www.cresam.be/edition-2019-votez-en-ligne/